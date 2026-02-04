Adıyaman'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 2. Eğitim Bölge Müdürleri Toplantısı, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un başkanlığında Şehit Yunus Gül Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, ikinci döneme ilişkin eğitim-öğretim süreçleri, okul ve kurumlarda yürütülen çalışmalar, bölge bazlı ihtiyaçlar ile sahadan iletilen görüş ve öneriler ele alındı. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, okul yönetimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik hususlar da istişare edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, toplantıda yaptığı değerlendirmede, sahadaki uygulamaların yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini ifade etti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE