Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım, İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesinde Kahta köyleri için ayrılan 145 milyon TL'lik yatırım payını değerlendirdi. Yıldırım, bu bütçenin Kahta'nın kırsal çehresini köklü biçimde değiştireceğini belirtti.

Kahta'ya Ayrılan Bütçe Resmileşti

İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesinin açıklanmasıyla birlikte Kahta köylerine ayrılan 145 milyon TL'lik payın resmileştiğini ifade eden Yıldırım, uzun süredir sahada, komisyonlarda ve mecliste yürütülen yoğun çalışmaların somut karşılık bulduğunu söyledi. Yıldırım, 'Bu güçlü yatırımın Kahta'mıza kazandırılması için verdiğimiz emeğin sonuç verdiğini görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 2026'ya hizmetle, yatırımla ve güçlü projelerle giriyoruz' ifadelerini kullandı.

'Bu Bütçe Kahta'nın Çehresini Değiştirecek'

Ayrılan bütçenin köy yollarından içme suyu projelerine, altyapıdan yaşam kalitesini artıracak çalışmalara kadar birçok alanda Kahta'ya katkı sağlayacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: 'Bugün bu yatırımın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu bütçe, Kahta'nın çehresini değiştirecek önemli bir hamle olacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.'

İl Özel İdaresi'nin Çalışmaları

Yıldırım, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi vererek, günlük 2 bin 800 metrekare parke taşı üretimi yapıldığını söyledi. Yıldırım, '2026 yılı itibarıyla Kahta'da parkesiz, yolsuz ve susuz köy kalmayacak. Kırsalda yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek' ifadelerine yer verdi.

İlk Defa Üç Büyük Grup Yolu Sıcak Asfalt Programına Alındı

Kahta köylerinde ilk defa üç büyük grup yolunun sıcak asfalt için yatırım programına alındığını belirten Yıldırım, şunları dile getirdi:

'Mülk, Belenli, Kavakalı, Alidam, Ekinci, Yapraklı, Adalı ve Beşikli köylerini kapsayan grup yollarında toplam 90 kilometrelik yol yatırım programına alındı.'

Kaynak : PERRE