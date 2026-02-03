T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu' ifadelerini kullandı.

Aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirten Bakan Şimşek, 'Aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye geriledi.' dedi.

Yıllık hizmet enflasyonundaki gelişmelere de değinen Bakan Şimşek, 'Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü.' değerlendirmesinde bulundu.

Kira enflasyonuna ilişkin verileri paylaşan Bakan Şimşek, 'Yıllık kira enflasyonu, bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı' ifadelerine yer verdi.

Ocak ayına özgü etkilerin sınırlı kalacağını vurgulayan Bakan Şimşek, 'Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz' dedi.

Dezenflasyon politikalarına kararlılıkla devam edileceğini belirten Bakan Şimşek, 'Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE