Geçtiğimiz 3 gün içerisinde sert düşüş kaydettikten sonra bugün toparlanan altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Perşembe günü gram altın 7.811 TL seviyelerinden pazartesi günü 6.159 TL'ye inerek 3 günde 1650 TL'yi aşan kayıp vermişti. Dip seviyeyi gördükten sonra altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.
3 Şubat 2026 Güncel Altın Fiyatları
Altın (TL/GR)
6.851,48
22 Ayar Bilezik
6.631,14
Cumhuriyet Altını
47.025,00
Cumhuriyet Altını
47.147,00
Yarım Altın
23.646,00
Yarım Altın
23.646,00
Çeyrek Altın
11.823,00
Tam Altın
45.488,24
