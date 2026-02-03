Geçtiğimiz 3 gün içerisinde sert düşüş kaydettikten sonra bugün toparlanan altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Perşembe günü gram altın 7.811 TL seviyelerinden pazartesi günü 6.159 TL'ye inerek 3 günde 1650 TL'yi aşan kayıp vermişti. Dip seviyeyi gördükten sonra altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

3 Şubat 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın (TL/GR)

6.851,48

22 Ayar Bilezik

6.631,14

Cumhuriyet Altını

47.025,00

Cumhuriyet Altını

47.147,00

Yarım Altın

23.646,00

Yarım Altın

23.646,00

Çeyrek Altın

11.823,00

Tam Altın

45.488,24

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS