İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un başkanlığında, Eğitim Müfettişleri Başkanı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla haftalık değerlendirme ve koordine toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda, il genelinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri ele alındı. Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademelerde sürdürülen çalışmalar ile okulların genel durumu değerlendirildi. Eğitim kurumlarının fiziki imkanları, eğitim ortamları, devam eden projeler ve planlanan faaliyetler hakkında genel bir değerlendirme yapıldı.

Toplantıda ayrıca eğitim-öğretim süreçlerinin etkinliği, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yürütülen hizmetlerin verimliliğinin artırılmasına yönelik hususlar görüşüldü. Mevcut uygulamalar, mevzuat çerçevesinde ele alınarak karşılaşılan durumlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Birim yöneticileri, sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaparak bilgi verdi. Devam eden faaliyetler, planlanan çalışmalar ve izleme süreçleri toplantı gündeminde yer aldı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, birimler arası iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantı, eğitim hizmetlerinin planlı, düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik genel değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE