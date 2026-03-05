Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik dijital eğitim desteği kapsamında okul ziyaretinde bulundu.

Başkan Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı ile birlikte Kahta Ebu Sadık İmam Hatip Ortaokulu ve Kahta Ebu Sadık İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz yapay zekâ destekli dijital eğitim platformu üyelik kartları dağıtıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, eğitime verdiği destekten dolayı Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a teşekkür etti.

Programda konuşan Başkan Hallaç ise Kahta Belediyesi olarak gençlere yönelik eğitim desteklerini sürdürdüklerini belirtti. Hallaç, 'Kahta Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Zaman çok kıymetli. Sizler geleceğimizin mimarısınız. Eğitime yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır' ifadelerini kullandı.

Başkan Hallaç ayrıca dijital eğitim desteğinin ilçedeki diğer okullarda da devam edeceğini belirtti.

Öğretmenler ve öğrenciler de sağlanan desteğin sınav hazırlık sürecinde motivasyonlarını artıracağını ifade ederek Kahta Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak : PERRE