Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, bir dizi programa katılmak üzere bugün Adıyaman'a geldi.

CHP Genel Merkez Politika Kurulları üyelerinden oluşan heyet, gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında öncelikli olarak CHP İl Başkanlığı'nda Parti Teşkilatı ile bir araya geldi. Heyet Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret ederek kentte deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tutdere'den Dayanışma Vurgusu

Başkan Tutdere, şehirde yoğun bir yeniden inşa sürecinin sürdüğünü belirterek dayanışma vurgusu yaptı. Şehirde yoğun bir yeniden inşa sürecinin sürdüğünü belirterek, dayanışma vurgusu yapan Başkan Tutdere, yürütülen çalışmalar hakkında şunları söyledi:

'Adıyaman'da hummalı bir çalışma var, ama iyiye giden çalışmalarımız mevcut. Ekibimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz; halkımız ve kurumlarımızla birlikte güçlü bir dayanışma ile şehrimizi yeniden inşa ediyoruz.'Tutdere, bu tür ziyaretlerin moral verici olduğunu belirterek, acılı günlerinde yanında olan CHP milletvekilleri ve üyelerine de teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İl Başkanı Engin Doğan ile bir araya gelen, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun deprem sonrası yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Torun, 'Belediyelerimizin imkânlarını bölgeye taşımaya ve yaraları sarmaya çalıştık. İktidar da belli ölçüde üzerine düşeni yaptı, ancak çalışmalar hâlâ devam ediyor. Bugüne kadar neler yapıldı, eksikler neler, bunları yerinde arkadaşlarımızla inceleyeceğiz' dedi.

'Bu Mücadeleyi Hep Birlikte Sürdüreceğiz'

Depremin yıl dönümünün yaklaşması vesilesiyle de hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha rahmet ailelerine sabır dileyen Torun, 'Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın büyük bir kısmı iyileşti; depremden dolayı engelli kalan vatandaşlarımız var, hepsine acil şifalar diliyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Torun, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin çalışmalarına da değinerek, 'Depremin ardından kente ilk geldiğimde yaşanan yıkım gözümün önüne geldi. Başkanımız, büyük emek ve özveriyle kentin çehresini değiştirdi. İnancımız tam; kendisi ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte Adıyaman'ı ayağa kaldıracak ve eksikleri giderecek. Biz de her zaman yanında olacağız' dedi.

CHP Genel Başkanı 5 Şubat'ta Adıyaman'a Geliyor

Torun, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem haftası boyunca bölgede olacağını ve 5 Şubat'ta Adıyaman'da olacağını da hatırlattı.

Muhtarlar Derneği'ne Ziyaret

Ziyaret kapsamında CHP heyeti, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve il başkanı Engin Doğan'ın da aralarında yer aldığı heyetle birlikte Adıyaman Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek Başkan Hüseyin Göçer ile bir araya geldi. Görüşmelerde köylerdeki eksiklikler konuşulurken çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu.

Heyet Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ziya Duranay ile Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez Politika Kurulları'ndan sorumlu yöneticiler, Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ziya Duranay ile bir araya gelerek esnafın sorunları ve talepleri üzerine görüş alışverişinde bulundu

Duranay: 'Kalıcı çarşılarla Adıyaman'da ticaretin yeniden canlanmasını hedefliyoruz'

Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ziya Duranay, gerçekleştirilen ziyaretle ilgili duygularını dile getirerek esnafın sorunlarıyla ilgili heyete bilgilendirmelerde bulundu. Duranay yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Bizi ziyaret etmeniz bizi onurlandırdı. Adıyaman'ın yavaş ayağa kalkması ve ticaretin canlanması konusunda belediye başkanımızla çalışmalar yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi, esnafımız hem malını hem de gelirini kaybetti. Geçici çarşılarla idare ettik, ancak kalıcı çarşılarla Adıyaman'da ticaretin yeniden canlanmasını hedefliyoruz.'

KOSGEB'den kullandıkları kredilerin geri ödemelerinin gelmeye başladığını ve bu durumun esnafı zorladığını ifade eden Duranay, ödemelerin iki yıl süreyle faizsiz ertelenmesini ve esnafa esneklik sağlanmasını talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, kredi limitlerinde iyileştirme yapılması ve 'can suyu' desteği kapsamında esnafa imkan tanınmasını istediklerini söyledi. Duranay, taleplerin dikkate alınması hâlinde esnafın durumunun önemli ölçüde iyileşeceğini vurguladı.

Balıkesir Çarşı Esnafına Ziyaret

CHP Heyeti gerçekleştirdikleri ziyaretler ve incelemeler kapsamında, Balıkesir çarşısında çarşı esnafıyla bir araya geldi. Esnaf CHP heyetine, 6 Şubat depremlerinden sonra yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken,13 Nisan'da yerlerinden çıkmaları gerektiği konusunda bilgi verdi ve zor durumda olduklarını ifade etti.

'Konteyner ve Prefabrik Okullarda Eğitim Devam Ediyor'

CHP heyeti, ziyaret kapsamında Eğitim-Sen İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, 'Zaman zaman birlikte mücadele ettiğimiz değerli arkadaşlarımızı yanımızda görmek bizim için çok kıymetli. Ülkede adalet, hukuk ve eğitim başta olmak üzere tüm toplumsal hizmet alanlarında ciddi sorunlar yaşanıyor. Böyle bir dönemde ana muhalefet partisi milletvekillerini sendikamızda görmek ve dayanışma içinde olduklarını hissetmek bizi mutlu ediyor' dedi.

Polat, 'Adıyaman'da hâlâ bitirilemeyen okullar var. Liseye ya da dershaneye giden öğrenciler ulaşım sorunu yaşıyor. Ücretsiz yemek konusunda da ciddi problemler bulunuyor' ifadelerini kullandı.

'Çocuklarımızın Okula Aç Gittiği Çok Ciddi Bir Krizle Karşı Karşıyayız'

Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, 'Eğitim Sen'in kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bugün burada Eğitim Sen'i görmek çok anlamlı. Eğitim sendikaları, özellikle de Eğitim Sen, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde en fazla saldırıya uğrayan yapılardan biri oldu' dedi. Özçağdaş, 'Aslında hiç konuşulmaması, hiç tartışılmaması gereken konular, sendikaların ne yazık ki bugün temel mücadele alanları haline getirildi. Çok sayıda ücretlendirme modeliyle insanlar başka başka alanlara ayrıştırılmaya çalışılıyor. Açık ayrımcılıkların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz' ifadelerini kullandı. Çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çeken Özçağdaş, 'Çocuklarımızın okula aç gittiği çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Eğitim Sen bu konuda bilgi birikimiyle önemli bir mücadele yürütüyor' diye konuştu.

Özçağdaş'tan AK Parti'ye Tepki: 'Türkiye'de yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen var'

AK Parti'nin eğitim anlayışını eleştiren Özçağdaş, 'Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl bir insan, nasıl bir nesil yetiştirmek istediği ortada. Türkiye'de yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen var. Bu, ücretli kölelik demektir. Bu öğretmenlerin büyük bir kısmı eğitim fakültesi mezunudur. Bu durum bilinçli bir tercihtir, siyasal bir tercihtir' dedi.

Özçağdaş, 'Eğitimin düzelmediği bir ülkede neredeyse hiçbir şeyi düzenlemek mümkün değildir. Depremin 18'inci ayında da buradaydım' ifadelerini kullandı.

'Hep Birlikte Çaba Göstermemiz Gerekiyor'

Heyetin bir sonraki durağı Adıyaman Organize Sanayi bölgesi oldu. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk, burada yaptığı açıklamada, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve istihdam sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 'Allah bir daha bu depremi milletimize yaşatmasın. TBMM'deki milletvekillerimizle birlikte bu şehir için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hep birlikte çaba göstermemiz gerekiyor' dedi.

OSB'de faaliyet gösteren işletmelere ilişkin bilgiler paylaşan Çelenk, '203 işletmeyle Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapıyoruz. Deprem öncesinde yaklaşık 16 bin çalışanımız vardı. Şu an ise 13-14 bin civarında çalışanımız bulunuyor' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 16 yıldır OSB Başkanlığı görevini yürüttüğünü aktaran Çelenk, hedeflerinin istihdamı artırmak olduğunu vurgulayarak, 'İnşaat mühendisiyim. En büyük hedefimiz, hemşerilerimizin Adıyaman'da kalması, sabah işine gelip akşam evine dönerek ailesiyle birlikte huzur içinde yaşamını sürdürmesidir' diye konuştu.

Barınma ve istihdamın birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çeken Çelenk, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Bakanımız Murat Kurum'un çalışmaları devam ediyor. Yerinde dönüşüm projeleri belediye başkanımızın yoğun gayretiyle sürüyor. Ancak barınma sorunu çözülen vatandaşlarımızın yaşamını sürdürebilmesi için iş alanlarının da oluşturulması gerekiyor' şeklinde konuştu.

Turizm alanında da istenilen seviyede olunmadığını belirten Çelenk, önceliğin deprem yaralarının sarılması olduğunu ifade ederek, üretim ve istihdamın kent için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

'OSB'de Kapasiteyi Daha da Büyütmeliyiz'

Torun, Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sahada yapılan incelemeler kapsamında yetkililerden bilgi aldıklarını söyledi. 360 bin hektarlık alanda yaklaşık 203 işletmenin faaliyet gösterdiğini ifade eden Torun, bu kapasitenin Adıyaman için önemli olduğunu ancak daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Deprem sonrası istihdam kaybına dikkat çeken Torun, 'Deprem öncesine kıyasla yaklaşık 3 bin kişilik bir çalışan kaybı yaşandığını görüyoruz. Ancak önümüzdeki süreçte faaliyetlerin artması ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretimin gelişmesiyle birlikte bu sayının yeniden yukarı yönlü artacağına inanıyoruz' dedi.

6 Şubat depremlerinin büyük bir acıya yol açtığını vurgulayan Torun, 'Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yakınlarını kaybeden ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar temenni ediyoruz. O günden bugüne yapılan çalışmaları yerinde görmek ve değerlendirmek amacıyla buradayız' ifadelerini kullandı.

Torun açıklamasında, 'Buradan aldığımız bilgileri hem genel merkezimize taşıyacağız hem de bundan sonraki süreçte her platformda gündeme getireceğiz. Amacımız bu sürece katkı sunmak ve Adıyaman'ın daha iyi bir noktaya gelmesine destek olmaktır. Belediye başkanlarımızın ve bürokrasinin uyum içerisinde yoğun bir çaba gösterdiğini görüyoruz. Biz de üzerimize düşen her türlü katkıyı vermeye hazırız' dedi.

Heyet, program kapsamında ATSO ve İndere Bölgesi'nde de incelemelerde bulunacak.

Kaynak : PERRE