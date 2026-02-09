Toplam 200 sanığın yargılandığı, 7'si belediye başkanı olmak üzere 33 kişinin tutuklu bulunduğu davada duruşmalar, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda yapılıyor. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra çok sayıda avukat ve siyasi isim de katıldı.

Davanın üçüncü haftasının ilk duruşması, 'rüşvete aracılık' iddiasıyla Adıyaman Belediyesi dosyası kapsamında yargılanan tutuksuz sanık Savaş Çetinkaya'nın savunmasıyla başladı. Çetinkaya, savunmasında tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ı suçladı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Savaş Çetinkaya, Ceyhan Kayhan ile olan temaslarının iş görüşmesi çerçevesinde gerçekleştiğini savunarak, aralarında herhangi bir arkadaşlık, borç ya da para alışverişi bulunmadığını öne sürdü. Kayhan'ın tutuklanmasının ardından eşi tarafından kendisine 200 bin TL gönderildiğini belirten Çetinkaya, bu paranın 'suçu örtbas etmeye ve ilişkiyi borç ilişkisi gibi göstermeye yönelik' olduğunu iddia ettiğini söyledi.

Çetinkaya, savunmasının en dikkat çekici bölümünde ise rüşvet iddiasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Temizlik işlerine Ceyhan Kayhan bakıyor, onunla görüş dediler. Ceyhan Kayhan net bir şekilde para istedi ama Abdurrahman Tutdere istemedi. Rüşvet suçunu kabul etmiyorum.'

Bu sözler, özellikle Adıyaman Belediyesi dosyası açısından duruşmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte değerlendirilirken, mahkeme heyeti savunmayı tutanaklara geçirdi.

Duruşmada ayrıca, örgüt lideri olduğu iddia edilen ve hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş'ın, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 Haziran 2025'te tahliye edilmesinin ardından bu hafta ilk kez savunma yapmasının beklendiği belirtildi. Aktaş ile birlikte toplam 167 tutuksuz sanığın savunmalarının alınacağı bildirildi.

Öte yandan, davanın önceki duruşmalarında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliye edildiği, Karalar'ın da bugün yeniden duruşmaya katılmak üzere Silivri'ye geldiği öğrenildi. Tutuklu sanıklar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yer alıyor.

Mahkeme heyetinin, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından delil durumu ve tutukluluk hallerine ilişkin yeni bir değerlendirme yapması bekleniyor. Duruşmanın 8'inci celsede devam edeceği bildirildi.

