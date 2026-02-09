Kuruluş sürecini tamamlayan Ulusal Kurtuluş ve And Birliği (UKAB) Partisi, Antalya'da ilk geniş katılımlı toplantısını gerçekleştirdi. Şehir merkezinde bir otelde düzenlenen etkinliğe partinin Genel Başkanı Hüseyin Hakkı Kahveci, genel merkez yönetimi, il başkanları, kurucular ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıya yaklaşık 400 kişi katılım gösterdi. Parti yönetimi, etkinliği teşkilatlanma sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Toplantı, açılış konuşmasıyla başladı. Atabey 19 Türk Ocakları İl Başkanı Zeynep Yılmaz Hindistan, konuşmasında mevcut siyasi partilerin toplumun beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını ifade etti. Yılmaz, Türk milletinin tarihsel mücadelesine dikkat çekerek, yeni bir siyasi hareketin gerekliliğine işaret etti ve organizasyonu 2026 yılının ilk UKAB buluşması olarak nitelendirdi.

Genel Başkan Hüseyin Hakkı Kahveci ise partinin kuruluş amacının milleti bilinçlendirmek olduğunu belirtti. Türkiye'de çok sayıda siyasi partinin bulunduğunu söyleyen Kahveci, bu durumu 'siyasi parti enflasyonu' olarak nitelendirdi. Kahveci, partisinin sıradan anlamda bir siyasi parti olmadığını vurgulayarak, ideolojilerini aktarmada siyaset kelimesinin yetersiz kaldığını ifade etti.

Kahveci, teşkilatlanma sürecinde bazı şehirlerde gecikmeler yaşandığını ve Antalya teşkilatının planlanan tarihten sonra kurulduğunu dile getirdi. Toplantının dikkat çeken bölümünde ise parti konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, salonda aynı tarihlerde başka bir partinin daha az katılımlı bir toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, UKAB'ın katılımını örnek gösterdi ve 'Biz bu kadar kalabalıksak ana muhalefet konumundayız. Büyük cephenin ana karargâhı UKAB'tır' ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Kahveci, diğer siyasi partilerin üyelerine de çağrıda bulunarak UKAB çatısı altında birleşme çağrısı yaptı.

Toplantı, teşkilat üyeleriyle yapılan değerlendirme ve istişarelerin ardından sona erdi. UKAB Partisi'nin önümüzdeki süreçte farklı illerde de benzer buluşmalar düzenlemesi bekleniyor.

