Adıyaman Valisi Osman Varol Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın'ı ziyaret eden Vali Varol ilçede yürütülen çalışmalar ve vatandaşların yerleşimine açılan deprem konutları hakkında Kaymakam Algın'dan bilgiler aldı.

Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulunan Vali Varol, İlçe Kaymakamı Kadir Algın'dan vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutları ve rezerv alanlardaki çalışmalar başta olmak üzere, ilçede yürütülen kamu yatırımları, devam eden hizmetler ve planlanan projelere ilişkin bilgiler aldı.

Kaynak : PERRE