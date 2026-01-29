Adıyaman Valisi Osman Varol, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin ev sahipliğinde şehitler için düzenlenen mevlid-i şerif programına katıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, mevlid-i şerif okundu ve ilahiler seslendirildi.

Maneviyatın hâkim olduğu programda, aziz vatanımızın birliği ve bütünlüğü ile milletin huzur ve güveni için canlarını feda eden kahraman şehitler dualarla yâd edilerek Allah'tan rahmet dilendi.

Kaynak : PERRE