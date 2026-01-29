Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ziya Duranay ile bir araya gelerek esnafın sorunları ve talepleri üzerine görüş alışverişinde bulundu

Duranay: 'Kalıcı çarşılarla Adıyaman'da ticaretin yeniden canlanmasını hedefliyoruz'

Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ziya Duranay, gerçekleştirilen ziyaretle ilgili duygularını dile getirerek esnafın sorunlarıyla ilgili heyete bilgilendirmelerde bulundu.Duranay yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Bizi ziyaret etmeniz bizi onurlandırdı. Adıyaman'ın yavaş ayağa kalkması ve ticaretin canlanması konusunda belediye başkanımızla çalışmalar yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi, esnafımız hem malını hem de gelirini kaybetti. Geçici çarşılarla idare ettik, ancak kalıcı çarşılarla Adıyaman'da ticaretin yeniden canlanmasını hedefliyoruz.'

KOSGEB'den kullandıkları kredilerin geri ödemelerinin gelmeye başladığını ve bu durumun esnafı zorladığını ifade eden Duranay, ödemelerin iki yıl süreyle faizsiz ertelenmesini ve esnafa esneklik sağlanmasını talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, kredi limitlerinde iyileştirme yapılması ve 'can suyu' desteği kapsamında esnafa imkan tanınmasını istediklerini söyledi. Duranay, taleplerin dikkate alınması hâlinde esnafın durumunun önemli ölçüde iyileşeceğini vurguladı.

Torun: 'Adıyaman'ı mutlu günlerine döndürmek için çaba göstereceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun ise heyetin bugüne kadar Adıyaman'da yapılan çalışmaları yerinde görmek için burada olduğunu ifade ederek konuşmasında;

'Bu sıcak karşılamanızdan dolayı teşekkür ederiz. Tabii, Adıyaman çok büyük bir yıkım geçirdi; o günden bugüne yaralar sarılmaya çalışıldı. Biz de, CHP Genel Başkanımız Özgür Özel buraya gelene kadar neler yapıldığını, eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığını yerinde görmek ve yapılanları tespit etmek istedik.' Dedi.

İktidarın her türlü engellemesine ve baskısına rağmen, yerel yönetimlerin sadece kendi kaynaklarını değil, başka kaynakları da buraya getirerek çok güzel işler başardığını belirten Torun, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak tüm belediye başkanlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Torun, ziyaretler sonrası heyetin kendi aralarında değerlendirme yapacağını ve Adıyaman'daki eksiklikleri süratle gidermek için çalışmalar yürüteceklerini ifade ederek, 'Adıyaman'ı mutlu günlerine döndürmek için çaba göstereceğiz. Esnafımız ekonomisini, iş yerlerini kaybetti; ama inanıyoruz ki çiftçisi ve ekonomisiyle birlikte yeniden ayağa kalkacak' de

Kaynak : PERRE