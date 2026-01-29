İlçelerde bir gece konaklamak suretiyle vatandaşlarla daha fazla hemhâl olunmasını amaçlayan yeni sürecin ilk durağı olan Sincik'te temaslarda bulunan Milletvekili Alkayış; AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile birlikte ilçeye ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında Sincik'te bir gece konaklayan Alkayış; Kaymakam, Belediye Başkanı, ilçe teşkilatı, muhtarlar, kanaat önderleri ve kurum amirleriyle bir araya gelerek ilçedeki genel yatırımlar, ihtiyaçlar ve öncelikler üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu.

Temasların en dikkat çeken bölümünde ise gece gerçekleştirilen istişare toplantısında önemli bir adım atıldı. Toplantıya; Kaymakam, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Başkanı, muhtarlar, kanaat önderleri ve teşkilat mensupları katıldı. Bu toplantı sırasında Milletvekili Alkayış, Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Sincik Belediyesi için destek talebinde bulundu.

Sincik Belediyesi'nin yeni hizmet binasına taşınacak olmasıyla birlikte, eski belediye hizmet binasının kültür merkezi olarak değerlendirilmesi yönündeki talep, Sayın Göksu tarafından olumlu karşılandı. Yapılması planlanan protokol kapsamında, binanın 'Esenler Kültür Merkezi' olarak hizmet vermesi için gerekli desteğin verileceği müjdesi paylaşıldı.

Bu müjde, toplantıya katılanlar ve Sincikli vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, Milletvekili Alkayış tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Milletvekili Alkayış, 'Şimdi Söz' programının yalnızca Sincik'le sınırlı kalmayacağını, aynı anlayış ve yöntemle Adıyaman'ın tüm ilçelerinde uygulanacağını ifade etti.

Sincik'e kazandırılacak kültür merkezi dolayısıyla Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu'ya teşekkür eden Alkayış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti'nin milletle kurduğu güçlü gönül bağının sahada daha da pekiştirileceğini vurguladı.

