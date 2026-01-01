Adıyaman genelinde olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor.Adıyaman Üniversitesinden yapılan bilgilendirmede Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesinde 02.01.2026 Cuma günü yarın eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklama şu şekilde;

'İimizde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle, eğitim-öğretim faaliyetleri devam eden Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesinde 02.01.2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Bu tarihte gerçekleştirilecek sınavlar ise ileri bir tarihe ertelenmiştir.Ayrıca, Üniversitemizde görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.Öğrencilerimize ve tüm personelimize saygıyla duyurulur.'

Kaynak : PERRE