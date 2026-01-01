Adıyaman genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ikinci gününde, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm ekiplerin seferber edildiğini söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş'ın sevk ve idaresinde, ilçe kaymakamlarıyla yapılan istişareler doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, çalışmaların koordinasyon içerisinde devam ettiğini söyledi.

İl genelinde özellikle kırsal kesimlerde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Erdoğan, 'Sahada 74 makine ve 123 personelimiz, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Öncelikle aciliyet arz eden köy grup yolları ve tali yolların açık tutulması için yoğun bir çalışma yürütülmektedir' dedi.

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Başkan Erdoğan, olası durumlara anında müdahale edilebilmesi amacıyla araç ve ekipmanların sahada hazır bulundurulduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, sürücülere ve vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, 'Sürücülerimizin zincirsiz şekilde trafiğe çıkmamalarını, vatandaşlarımızın ise olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE