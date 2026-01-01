Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması amacıyla ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımının sağlanması için karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Çakmak Mahallesi, Akçakaya, Yeşilova, Hacılar, Aşağı Azaplı, Yukarı Nasırlı, Aşağı Nasırlı, Gedikli ve Yaylacık köyleri ile Belören Beldesi'nde kapalı yol güzergâhlarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun mesai harcandığı bildirildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, Orman İşletme Şefliği'ne bağlı araç ve ekipler de çalışmalara destek veriyor. Belören Beldesi ile köylerdeki tüm yol güzergâhlarında yol açma ve kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülürken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla çalışmaların titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımlarını sağlamak amacıyla yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.'

Kaynak : PERRE