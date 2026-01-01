Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdülkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada Ulaştırma ve haberleşme alanında Adıyaman'a 2025 yılında, 1 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını açıkladı. Yapılan yatırımlardan karayolları çalışmalarına 1 milyar TL, demiryolu çalışmalarına 25,8 milyon TL, haberleşme alanında 8 milyon TL, havayolu çalışmalarında ise 312 BİN TL harcandığı açıklandı

Devam eden projelerle ilgili de bilgi paylaşan bakan Uraloğlu, Adıyaman Çelikhan yolu başta olmak üzere, Kahta Sincik il yolunun, gölbaşı Adıyaman Kahta yolunun, Narince Gerger il yolunun, Malatya gölbaşı 5. Bölge hududu yolu 2. Kısım çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Kaynak : PERRE