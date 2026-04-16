Başkan Abdulkadir Kurt, yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Okulların güven ve sevgi ortamı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, bu tür saldırıların toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini ifade etti. Olayların yalnızca güvenlik boyutuyla değil, psikolojik ve sosyal yönleriyle de ele alınması gerektiğini belirtti.

Topluma sağduyu çağrısında bulunan Kurt, şiddet içeriklerinin yaygınlaştırılmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Devlet kurumlarına güvenin önemine değinen Kurt, alınacak tedbirlere destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Milli İrade Platformu’nun bu tür olaylarla mücadelede sorumluluk almaya devam edeceğini belirten Kurt, benzer olayların yaşanmaması için kararlı olduklarını kaydetti.

