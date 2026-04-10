Koku, hafızanın en güçlü taşıyıcısı… Ve bu hafıza, ilk kez bu ölçekte uluslararası bir platformda İstanbul’da sahneye taşındı. MG International’ın vizyoner desteğiyle gerçekleşen bu özel gece, Türkiye’nin koku alanındaki birikimini global ölçekte görünür kılarken, sektörde yeni bir çağın kapılarını araladı.

İstanbul’da düzenlenen görkemli ödül töreni, geçmiş ile geleceğin, gelenek ile inovasyonun, yerel miras ile küresel vizyonun iç içe geçtiği çok katmanlı bir deneyim sundu. Türkiye’nin asırlık kolonya markalarından yükselen niş parfüm evlerine, yaratıcı parfümörlerden uluslararası koku otoritelerine kadar sektörün tüm aktörleri aynı sahnede buluşarak, adeta koku dünyasının kalbinin İstanbul’da attığını ilan etti. Bu eşsiz buluşma, Türkiye’yi global koku haritasında daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan simgesel bir an olarak hafızalara kazındı.

“Türkiye’nin koku mirası artık küresel ölçekte daha güçlü bir anlatı buluyor”

MG International Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Beşbıçak, Marie Claire Türkiye Parfüm Ödülleri’nin Türkiye’de ilk kez düzenlenmesine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Marie Claire Türkiye Parfüm Ödülleri’nin ülkemizde ilk kez hayata geçirilmesi, Türkiye’nin köklü koku mirasının ve güçlü üretim kapasitesinin uluslararası alanda hak ettiği görünürlüğe ulaşması açısından son derece değerli ve stratejik bir adım. Bu organizasyon, koku kültürümüzü global ölçekte yeniden konumlandıran güçlü bir vitrin sunuyor. MG International olarak, bu zengin mirası global vizyonumuzla ileriye taşımayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu tür platformların, Türkiye’nin koku alanındaki benzersiz hikâyesini daha geniş kitlelere ulaştıracağına ve katma değer sağlayan yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Ayrıca birlikte çalıştığımız değerli markaların bu prestijli platformda ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyor, başarılarını tebrik ediyoruz. Bu buluşmanın Türkiye’yi dünya koku sahnesinde daha güçlü bir konuma taşıyacağına inanıyoruz.”

Gecenin En Anlamlı ve Sembolik Anları

Gecenin duygusal zirvesi, Fransız koku tarihinin en saygın isimlerinden, “Şövalye” nişanlarıyla onurlandırılmış tarihçi ve koku uzmanı Élisabeth de Feydeau’nun sahneye çıkmasıyla yaşandı. Feydeau, Türk parfüm sektörünün dönüşümünde öncü bir rol üstlenen, vizyoner bakışı ve yarım asrı aşan emeğiyle sektöre yön veren MG International Onursal Başkanı Mişel Gülçiçek’e takdim ettiği “Yaşam Boyu Hizmet Ödülü” ile yalnızca bir kariyeri değil; bir ekolü, bir kültürü ve Türkiye’nin koku hafızasını uluslararası arenaya taşıyan güçlü bir mirası onurlandırdı. Gülçiçek’in sektöre kazandırdığı değer, gecede en çok alkışlanan anlardan biri olarak hafızalara kazındı.

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri, MG International Fragrance Company’nin koku endüstrisine sunduğu uluslararası katkılar ve organizasyona verdiği güçlü desteğin, Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca’ya takdim edilen plaketle onurlandırılması oldu.

Koku Dünyasının En Yetkin İsimleri Aynı Jüride Buluştu

Değerlendirme sürecine yön veren jüri, alanında uluslararası saygınlığa sahip isimlerden oluştu. Parfümörlükten akademiye, tarih yazımından yayıncılığa uzanan geniş bir perspektifi temsil eden jüri üyeleri arasında; MG International Fragrance Company CEO’su ve Baş Parfümörü Aslan Gülçiçek, Medipol Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı ve Isparta gülünün kültürel ve bilimsel temsilcisi Prof. Dr. Ayten Altıntaş, tarihçi, yazar ve koku uzmanı Elisabeth de Feydeau, Marie Claire International Moda & Güzellik Yayın Yönetmeni Florence Deladrière, Dr. Hauschka’nın Master Parfümörü, Fransız Parfümörler Derneği üyesi ve Alman Parfümörler Derneği Başkan Yardımcısı Jörg Zimmermann, Alman Parfümörler Derneği Başkanı, uçucu yağlar alanında uzman eczacı ve akademisyen Dr. Maren Protzen, parfüm hammaddeleri ve uçucu yağ araştırmacısı Prof. Dr. Murat Kartal, moda yazarı ve influencer Rüya Büyüktetik, Marie Claire Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serli Gazer ve IFRA UK danışman üyesi, İngiliz Parfümörler Birliği Başkan Yardımcısı Virginie Daniau yer aldı.

Marie Claire Türkiye Parfüm Ödülleri 2026 Kazananları

Özel Ödüller:

· Hayat Boyu Hizmet Ödülü: Mişel Gülçiçek.

· En İyi Şişe Tasarımı (Onur Ödülü): Parfümane ve Puzzle Perfume.

· Parfümde Sanat İşbirliği: Bvlgari x Refik Anadol: Tygar.

· Kadın İstihdamında Öne Çıkan Marka: Homemade Aromaterapi.

· En İyi Çıkış Yapan Parfüm Girişimi: Imprime.

· Parfümeride Bilim ve Zanaat: Positive Zero.

· Parfümeride Yeni Nesil Duyusal Tasarım: MAD Perfumer.

Kategori Kazananları:

· Beyond Bottle (Mum): Homemade Aromaterapi – Energy Cleaning

· En İyi Ev Kokusu: Atelier Rebul – J.C.R. Reed Diffuser

· En İyi Parfümlü Kolonya: Selin | Maison de Lumiere – Manolya Esintisi

· En İyi Mekânsal Deneyim Kokusu: Atelier Rebul – J.C.R XXL Scented Candle

· En İyi Ofis Parfümü: URANIA – Capricorn

· En İyi Katı Parfüm: Puzzle Parfüm – Rayiha

· En İyi Kış Parfümü: Atelier Rebul – J.C.R.

· En İyi Yaz Parfümü: IMPRIME – Mer

· En İyi First Date Parfümü: Atelier Rebul – Elixir 4

· En İyi Night Out Parfümü: Ashley Joy – LOVE

· En İyi Designer Parfümü: Puzzle – Rayiha

· En İyi Kadın Parfümü: Atelier Rebul – Elixir 4

· En İyi Erkek Parfümü: Atelier Rebul – J.C.R

· En İyi Unisex Parfümü: Soul of Caria – Fig Royale

· Türk Koku Mirası: Atelier Rebul – J.C.R.

· En İyi Niş Parfüm: OJUVI – Gold

Bu gibi ödül törenlerinin bundan sonra da Türkiye’de her yıl yapılması öngörülüyor.