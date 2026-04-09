TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İsrail’in idam yasasını eleştirdiği için İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir’in hedefi olan oyuncu Görkem Sevindik’e destek verdi.

Bakan Mustafa Varank, "Siyonist zihniyetin küresel hegemonyasına karşı vicdani tutum sergileyen sanatçımızın yanındayız" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Eşref Rüya’ dizisinde ‘Kadir Baba’ karakterine hayat veren Görkem Sevindik, İsrail Meclisi’nin Filistinli mahkumlar için idam yolunu açan yasa tasarısını sosyal medya hesabından eleştirmişti. Sevindik paylaşımında, “İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayalım. Her yerde zulme karşıyım” ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli Bakandan Tehditkar Mesaj

Sevindik’in bu çıkışı üzerine İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, videolu bir mesaj yayınlayarak ünlü oyuncuyu hedef aldı. Ben Gvir mesajında, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman ‘Kadir Baba’ olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" sözleriyle tepki gösterdi. Bu gelişmenin ardından çok sayıda İsrailli sosyal medya hesabı oyuncuya yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.

Bakan Mustaf Varank: "Benzer Güçlü Seslerin Yükselmesine Vesile Olsun"

İsrail cephesinden gelen saldırılara karşı Türkiye’den Görkem Sevindik’e destek mesajları yağdı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sanatçının yanında durduğunu belirtti. Varank, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Siyonist zihniyetin özellikle sinema dünyasındaki küresel hegemonyasına karşı vicdani ve yürekli tutum sergileyen sanatçımızın sonuna kadar yanındayız. Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum.”

Adıyamanlılar Net