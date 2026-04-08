Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda sosyal politikaların yereldeki uygulamaları ve yeni takip sistemleri ele alındı.

Reaktif Değil Proaktif Sosyal Hizmet

Yapılan toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman dahil 81 il müdürünün de katılım sağladığı görüşmede; sosyal risk haritaları, aile rehberi ve "Çocuklar Güvende" sistemi üzerine değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, hizmet modelindeki stratejik değişikliğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal risk haritalarımızla; reaktif değil, proaktif bir sosyal hizmet modeliyle ilçe, mahalle ve hane düzeyindeki riskleri doğrudan izleyerek hızlıca harekete geçiyoruz. Zamanında ve etkili müdahaleler ile riskleri büyümeden önlüyoruz. Aile odaklı ve yerinde hizmet anlayışını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında koruyucu ve önleyici tedbirlerimizi ve sosyal politikalarımızı yaygınlaştırmaya ve aziz milletimizin müreffeh yarınları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Vurgusu

Toplantıda, sosyal hizmetlerin sadece ihtiyaç anında değil, riskler henüz ortaya çıkmadan önlenmesi üzerine kurulan "Sosyal Risk Haritası" projesinin detayları valilerle paylaşıldı. Bakanlık, hane bazlı takip sistemleri sayesinde toplumsal risklere karşı daha dinamik bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

