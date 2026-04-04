Perre Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Aslan, Ak Yol Derneği olarak uzun süredir sahada olduklarını ve faaliyetlerini herhangi bir siyasi konjonktürden bağımsız yürüttüklerini ifade etti.

'Bizim Mücadelemiz Halkın Mücadelesidir'

Aslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Öncelikle buraya zaman ayırarak geldiğiniz için sizlere teşekkür ederiz Perre Ajansı'na. Biz Ak Yol Derneği olarak her zaman olduğu gibi 7/24 sahada olduk. Yeri geldi bu halk için siyaset yaptık. Yeri geldi bu halk için yardımlarımızı götürdük. Ama bizleri bir şekilde farklı bir pozisyona çekmeye çalışan bir kitle var. Biz hiçbir şekilde hiçbir siyasi konjonktürün içerisinde 'orada siyaset yapıyoruz, burada siyaset yapıyoruz' gibi bir anlayışın içinde değiliz. Biz halk için mücadele veriyoruz. Bu halk bizleri sahada görmek istediği sürece de biz her zaman bu halkın yanında olmaya devam edeceğiz.'

'Sahadan Uzaklaşmamızın Sebebi Sağlık Süreciydi'

Son dönemde sahada daha az görünmelerine ilişkin değerlendirmelere de yanıt veren Aslan, şu ifadeleri kullandı:

'Başkanın hevesi mi kaçtı, neden sahadan uzaklaştı gibi söylemler oluyor. Son 3-4 aydır kız kardeşimin sağlık sorunları nedeniyle Ankara'ya gidip gelmek zorunda kaldım. Ameliyat ve kemoterapi süreçleriyle ilgilendim. Bu nedenle sahada yeterince olamadım. Ancak bu süreçte dernek yöneticilerimiz sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürdü.'

'Yardımlarımızı Gösteriş İçin Yapmıyoruz'

Ramazan ayında gerçekleştirilen yardımlara da değinen Aslan, yardımların kamuoyuna yansıtılmamasının bilinçli bir tercih olduğunu belirtti:

'Ramazan ayında dağıttığımız yardımları, nakdi destekleri ve alışveriş çeklerini fazla paylaşmadık. Çünkü biz bunu bir gösteriş aracı olarak görmüyoruz. Bazen paylaştığımızda bile 'siyaset mi yapıyorlar' deniliyor. Biz diyoruz ki gerçekten bu memlekete gönül veren herkes gelsin, halka dokunsun, halkın derdini bilerek hareket etsin.'

'Hiç Kimsenin Adamı Değiliz'

Aslan, hiçbir siyasi yapının yönlendirmesiyle hareket etmediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

'Biz hiçbir şekilde hiç kimsenin bizi yönlendirecek şekilde hareket etmiyoruz. Biz kendi bildiklerimiz ve gördüklerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Hiç kimsenin adamı değiliz. Bizim tek mücadelemiz halkın mücadelesidir. Halk nasıl isterse o şekilde hareket ederiz.'

'Tüm Siyasi Partilere Eşit Mesafedeyiz'

Tüm siyasi partilerle iletişim halinde olduklarını ifade eden Aslan, şu değerlendirmede bulundu:

'Biz 7/24 milletvekillerimizle, AK Parti teşkilatıyla ve muhalefet partileriyle irtibat halindeyiz. Halkın sorunlarını hem iktidara hem muhalefete aktarıyoruz. Bizim hiçbir siyasi partiyle bir problemimiz yok. DEM Parti de bu ülkenin partisidir, MHP de, AK Parti de, Saadet Partisi de... Hepsine eşit mesafedeyiz.'

'Kahta'da Ciddi Sorunlar Var'

Kahta'daki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aslan, ilçede önemli sorunlar bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

'Ben dört yıldır Kahta'nın 17 mahallesini gezmiş, her mahallenin sorununu birebir görmüş bir insanım. Kahta'da büyük sıkıntılar var. Özellikle kırsal kesimlerde insanlar zor durumda. Millet perişan halde. Evinde ekmek olmayan insanlar var. Biz de istiyoruz ki bu sıkıntıların hepsini çözemesek bile bir nebze katkı sunalım.'

'Şov Değil, Halka Dokunmak Önemli'

Aslan, sosyal medya üzerinden yapılan faaliyet eleştirilerine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

'Şovmenlik değil, sosyal medya kahramanlığı değil, önemli olan halka dokunmak, halkın derdini birebir dinlemektir. Biz bazen ailemizle birlikte gidip bir vatandaşın sofrasına misafir oluyoruz. Bunları paylaşmıyoruz. Çünkü önemli olan görüntü değil, samimiyettir.'

'Kapımız Herkese Açık'

Birleştirici bir dil benimsediklerini ifade eden Aslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bizde ötekileştirme yok, ayrıştırma yok. Kapımız herkese açık. Bu halka kim faydalı olmak istiyorsa el ele veririz. Amacımız bu şehre hizmet etmek. Sesimizi duyurduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.'

Kaynak : PERRE