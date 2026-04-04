Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı'nın düzenlediği İl Divan Toplantısı, yoğun katılım ve coşkulu atmosferde gerçekleştirildi. Yaklaşık 400 kişinin yer aldığı programa, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir ile Memur-Sen'e bağlı 11 iş kolunun şube başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Adıyaman teşkilatının yüksek enerjisine dikkat çekerek, 'Adıyaman Şubemizin coşkusu ve enerjisi her zaman çok yüksek' dedi. Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu'nun genel merkezde Adıyaman'ın sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, ilin taleplerini her platformda gündeme taşıdığını söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu ise sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Adıyaman teşkilatının güçlü yapısına vurgu yapan Barutçu, çalışanların ve Adıyamanlıların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Demir de toplantıya Memur-Sen'e bağlı 11 iş kolu başkanının tamamının katılmasının birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu kaydetti. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emeğinin kıymetli olduğunu ifade eden Demir, oluşan yoğun katılım ve coşkulu atmosferden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik ise programa katılan genel merkez yöneticileri ve şube başkanlarına teşekkür ederek, sendikal çalışmaların güçlenerek devam ettiğini söyledi. Çelik, toplantı kapsamında Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu'ya üyelik hediyesi takdim edildiğini belirtti.

Toplantı, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi.

