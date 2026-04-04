Adıyaman Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından geçen 2 yıllık dönemde sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında sağlanan desteklere ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, hizmette ikinci yılın geride bırakıldığı süreçte ihtiyaç sahibi aileler ile öğrencilere yönelik desteklerin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Halk Kart uygulaması kapsamında 3 bin 886 aileye toplam 22 milyon 144 bin lira destek verildi. Sosyal yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin temel gereksinimlerine katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Eğitim alanındaki destekler kapsamında ise 2 bin 80 öğrencinin YKS başvuru ücreti karşılanarak toplam 2 milyon lira ödeme yapıldı. Ayrıca 682 öğrenciye 5 milyon 500 bin lira öğrenim desteği sunulduğu bildirildi.

Belediye tarafından açıklamada, özellikle eğitim ve sosyal yardımların öncelikli hizmet alanları arasında yer aldığını belirtilerek, vatandaş odaklı destek projelerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği kaydedildi.

Açıklanan verilerle birlikte Adıyaman Belediyesi'nin 2 yıllık süreçte yalnızca bu üç kalemde sağladığı toplam destek tutarı 29 milyon 644 bin liraya ulaştı.

