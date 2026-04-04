Adıyaman'da esnaf teşkilatları seçim sürecine girerken, Turabi Bayır adaylığını açıkladı.

Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Turabi Bayır, yapılacak olan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığına aday olduğunu kamuoyuna duyurdu. Bayır, yaptığı yazılı açıklamada mevcut yapıya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, birlik bünyesinde çeşitli alanlarda eksiklikler yaşandığını ifade etti.

Açıklamasında, gelinen noktada kamu kurum ve kuruluşlarıyla etkin ve güçlü bir iş birliğinin sağlanamadığını belirten Bayır, yapılan girişimlerin yetersiz kaldığını ve birliğin sahip olduğu gücün sahaya yeterince yansıtılamadığını kaydetti. Esnafın karşılaştığı sorunların çözümünde beklenen etkinliğin gösterilemediğini dile getiren Bayır, temsiliyet noktasında da eksiklikler yaşandığının açıkça görüldüğünü ifade etti.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin yalnızca bir kurumsal yapıdan ibaret olmadığını vurgulayan Bayır, birliğin esnafın sesi, sahadaki gücü ve çözüm kapısı olması gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda adaylık sürecine girdiklerini ifade eden Bayır, daha güçlü temsil, daha etkin iletişim ve daha kararlı girişimler hedefiyle hareket ettiklerini bildirdi.

Bayır açıklamasında, tüm odaları kapsayan, kamu ile güçlü bağlar kuran ve esnafın her sorununda sahada aktif rol alan bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Adıyaman esnafının haklarını en güçlü şekilde savunacak, çözüm üreten ve sonuç odaklı bir yönetim oluşturmak için göreve talip olduklarını ifade eden Bayır, sürecin esnaf camiası için hayırlı olmasını temenni etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

