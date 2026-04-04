Görüşmede ilçede devam eden çalışmalar, planlanan projeler ve Kahta'nın geleceğine yön verecek yatırımlar ele alındı.

Adıyaman'ın Kahta İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adıyaman milletvekilleri ve beraberindeki heyeti 'Halkın Makamı'nda ağırladı. Ziyarete Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan ile Mustafa Alkayış'ın yanı sıra Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları, İl Genel Meclis üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Samimi ve verimli atmosferde gerçekleşen ziyarette, Kahta'da devam eden belediye çalışmaları, planlama aşamasındaki projeler ve ilçenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Mehmet Can Hallaç, göreve geldikleri günden bu yana ilçenin her alanda gelişmesi için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, 'Kahta'mızın her alanda gelişmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz' dedi. Hallaç, altyapı ve üstyapı hizmetlerinden sosyal ve kültürel projelere kadar birçok başlıkta çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kahta'yı daha yaşanabilir, modern ve güçlü bir ilçe haline getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Hallaç, 'Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını önceleyen kalıcı ve sürdürülebilir projeler üretmeye devam edeceğiz' diye konuştu. Kurumlar arası birlik ve beraberliğin hizmet sürecine önemli güç kattığını vurgulayan Hallaç, 'Birlik ve beraberlik, hizmet yolculuğumuzun en büyük gücüdür' dedi.

Görüşmede karşılıklı istişarelerin Kahta'nın geleceğine katkı sağlayacak nitelikte olduğu vurgulanırken, ortak akıl ve iş birliğiyle yürütülecek çalışmaların ilçeye değer katmayı sürdüreceği belirtildi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE