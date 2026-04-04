Adıyaman AK Parti Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve İshak Şan, beraberlerindeki Kaymakam Muhammed Usame Soysal ve parti heyetiyle birlikte Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı ziyaret etti. Ziyarette il ve ilçe teşkilat üyeleri de yer alırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ziyarette, Kahta'da devam eden çalışmalar, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve ilçenin geleceğine yön verecek yatırımlar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Göreve geldikleri günden bu yana Kahta'nın her alanda gelişmesi için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden kültürel çalışmalara kadar geniş bir yelpazede yürütülen hizmetler hakkında detaylı bilgi paylaştı.

Başkan Mehmet Can Hallaç, özellikle vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizerek, 'Kahta'mızı daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir ilçe haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşerilerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, kalıcı ve sürdürülebilir projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte sağlanan birlik ve beraberlik, hizmet yolculuğumuzun en büyük gücüdür. Nazik ziyaretleri ve ilçemize göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden dolayı milletvekillerimize ve teşkilat üyelerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin' dedi.

Ziyaret kapsamında karşılıklı istişarelerin, ilçenin gelişimine önemli katkılar sunacak nitelikte olduğu dile getirilirken ortak akıl ve iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmaların Kahta'ya değer katmaya devam edeceği belirtildi.