Polis Eşleri Derneği Adıyaman Şubesi tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen kermes, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Polis Eşleri Derneği Adıyaman Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların eğitimine destek sağlamak amacıyla hazırlanan çok sayıda ürün satışa sunuldu.

Kermeste; börek, gözleme, çiğköfte, pamuk şeker gibi yiyeceklerin yanı sıra temel gıda malzemeleri, elektronik eşya, tekstil ve zücaciye ürünleri de uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Kermese teşkilat mensupları, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle stantlardaki birçok ürün kısa sürede tükendi.

Etkinlik kapsamında yalnızca satış stantları değil, emniyet birimlerinin bilgilendirme alanları da dikkat çekti. Emniyet ekipleri tarafından patlama, yangın, cinayet, hırsızlık ve silahlı olaylarda kullanılan kriminal inceleme materyalleri tanıtıldı, vatandaşlara olay yeri inceleme süreçleri hakkında bilgi verildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapılırken, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele afişleri de alanda sergilendi.

Ayrıca siber suçların önlenmesine yönelik bilgilendirme, dolandırıcılığa karşı güvenli ödeme yöntemleri, acil durumlarda 112 Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı ve trafik bilincinin artırılmasına yönelik broşürler dağıtıldı. Çocuklara ise trafik kurallarını eğlenceli şekilde öğretmek amacıyla boyama kitapları hediye edildi.

Yetkililer, hem sosyal dayanışmayı güçlendiren hem de toplumsal farkındalık oluşturan kermesin yarın da saat 10.00 ile 17.00 arasında devam edeceğini bildirdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK-Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE