Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre TÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 1,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 artış gösterdi.

Gıda, Ulaştırma ve Konut Öne Çıktı

Ana harcama grupları içinde yıllık bazda en dikkat çekici artışlar gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,36, ulaştırmada yüzde 34,35, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 42,06 olarak kayıtlara geçti. Bu üç ana grubun genel endekse katkısı sırasıyla 8,25, 5,45 ve 6,04 puan oldu.

Aylık Artışta Ulaştırma İlk Sırada

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,80, ulaştırmada yüzde 4,52, konut grubunda yüzde 1,91 artış yaşandı. Aylık değişime en yüksek katkı 0,75 puanla ulaştırma grubundan geldi.

127 Alt Sınıfta Fiyat Artışı

TÜİK verilerine göre endekste kapsanan 174 alt sınıftan 127'sinde fiyat artışı görülürken, 40 alt sınıfta düşüş, 7 alt sınıfta ise herhangi bir değişim yaşanmadı.

Çekirdek Enflasyon Yüzde 30,11

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) de mart ayında aylık yüzde 1,45, yıllık yüzde 30,11 artış gösterdi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç hesaplanan veri, çekirdek enflasyondaki yüksek seyrin sürdüğü gözlendi.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK