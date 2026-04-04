Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Maarif Sohbetleri programı kapsamında Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle buluştu. Düzenlenen toplantıda eğitim-öğretim süreçlerine yönelik sahada yürütülen çalışmalar ele alınırken, öğretmenlerin talep ve önerileri de değerlendirildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda öğretmenler söz alarak okul ortamı, öğrencilerin akademik gelişimi, eğitimde karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözüm bekleyen konulara ilişkin görüşlerini doğrudan paylaştı. Toplantıda karşılıklı istişareyle sahadaki ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi ve çözüm odaklı adımların güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, 'Sahadan aldığımız güçle çocuklarımız için daha nitelikli yarınları hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz' dedi.

Program sonunda öğretmenlerin katkılarının süreci güçlendirdiği belirtilirken, eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik istişare toplantılarının farklı ilçelerde de sürdürüleceği kaydedildi.

