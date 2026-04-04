Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de meydana gelen meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yazılı açıklama yaptı.

Başkan Tutdere, açıklamasında, 'Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen, çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.

Başkan Tutdere, afetlerden etkilenen tüm vatandaşların yanında olduklarını belirterek, deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

