Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, il merkezindeki mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, şehrin yeniden ihya ve inşa sürecinde mahallelerde karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ile vatandaşlardan gelen talep ve öneriler değerlendirildi.

Mahalle muhtarları toplantıda söz alarak mahallelerine ilişkin ihtiyaçları, vatandaşların beklentilerini ve çözüm bekleyen konuları doğrudan dile getirdi. Görüşmede kalıcı konutların anahtar teslim süreçleri, eğitim hizmetleri, sağlık yatırımları, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile sosyal yaşamı etkileyen başlıklar ön plana çıktı.

Vali Dr. Osman Varol, muhtarların devlet ile millet arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğunu belirterek, 'Mahallelerimizdeki her talebi yerinde ve hızlı şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Vali Dr. Osman Varol, iletilen taleplerin ilgili kurumlar tarafından titizlikle değerlendirileceğini belirterek, 'Ortak akıl ve istişare kültürüyle vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak adımları kararlılıkla atacağız' dedi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK