Adıyaman Valisi Osman Varol, Örenli Yaşam Alanı'nda hizmete açılan yeni işyerlerini ziyaret etti.

Varol, Örenli Yaşam Alanı'nda hizmete açılan işyerlerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Ziyaret sırasında esnafla sohbet eden Vali Varol, işyeri sahiplerinin talep ve önerilerini dinledi. Yeni açılan işyerlerinin hayırlı olmasını temenni eden Vali Varol, esnafın şehir ekonomisine katkı sağladığını, esnafa bol kazanç ve bereketli işler diledi.

Vali Varol, bölgedeki yatırımların artarak devam edeceğini ifade etti.