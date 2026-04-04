AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi İshak Şan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 29. yılı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Milletvekili Şan, mesajında Türkeş'in Türk siyasetinde ve devlet hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş, ömrünü aziz milletimizin geleceğine adamış, milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda önemli hizmetlerde bulunmuş kıymetli bir devlet ve dava adamıdır' ifadelerini kullandı.

'Onun Mirası; Birlik, Beraberlik ve Güçlü Türkiye İdealidir'

Türkeş'in ortaya koyduğu fikirlerin ve yetiştirdiği kadroların bugün de etkisini sürdürdüğünü vurgulayan Milletvekili Şan, 'Onun mirası; birlik, beraberlik ve güçlü Türkiye idealidir' dedi. Mesajında genç nesillere de seslenen Milletvekili Şan, Türkiye'nin geleceğinin bu köklü değerlerin yaşatılması ve geliştirilmesiyle daha güçlü olacağını belirtti.

Milletvekili Şan, mesajını, 'Vefatının 29. yıl dönümünde Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun' sözleriyle tamamladı.

