Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 27. Toplantısı'na katılım sağladı.
Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirlerin ekonomik durumu değerlendirildi ve çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulunuldu.
Toplantıya, Adıyaman ATSO Başkanı Torunoğlu'nun yanı sıra Kahramanmaraş TSO Başkanı Mustafa Buluntu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Hatay TSO Başkanı Hikmet Çinçin, Kilis TSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve genel sekreterler de katıldı.
Toplantıda üretim, ihracat, yatırım ortamı ve bölgesel iş birliği başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.
