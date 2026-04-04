AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Ülkücü hareketin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 29. yılı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Türkiye genelinde düzenlenen anma programlarıyla hatırlanan Türkeş için yayımladığı mesajda Milletvekili Özhan, merhum liderin Türk siyasi hayatında derin izler bıraktığını vurguladı.

'Alparslan Türkeş, Sadece Bir Siyasetçi Değildir'

Milletvekili Özhan, Alparslan Türkeş'in sadece bir siyasetçi olmadığını, aynı zamanda bir fikir ve dava adamı olduğunu belirterek, 'Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş, hayatını Türk milletine adamış, milli ve manevi değerler doğrultusunda önemli mücadeleler vermiştir' ifadelerini kullandı.

'Gelecek Nesiller İçin Önemli Bir Örnektir'

Türkeş'in ortaya koyduğu fikirlerin ve bıraktığı mirasın bugün de yol göstermeye devam ettiğini kaydeden Milletvekili Özhan, 'Onun inancı, kararlılığı ve ülkesine olan bağlılığı, gelecek nesiller için önemli bir örnektir. Ülkücü hareketin temel taşlarını oluşturan değerler, bugün de aynı ruhla yaşatılmaktadır. Başbuğ Alparslan Türkeş'in çizdiği yolda, ülkemizin huzuru, birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özhan, mesajının sonunda Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle andığını belirterek, 'Vefatının 29. yıl dönümünde merhum Başbuğumuzu saygı, rahmet ve dualarla anıyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun' dedi.

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

