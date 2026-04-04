Küresel piyasalardaki belirsizlik ve döviz kurundaki artışlar, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekti. Adıyaman'da motorin litre fiyatı 79,78 TL'ye yükselirken, benzin 64,74 TL, LPG ise 35,44 TL olarak güncellendi. Salı günü yapılan 2,52 TL'lik zam sonrası 80 TL sınırına yaklaşan motorin, bu gece uygulanacak ek zamla rekor seviyeye ulaşacak. Fiyat artışı pompalara doğrudan yansıyacak.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64,74 TL

Motorin: 79,78 TL

LPG: 35,44 TL

Diğer Bazı İllerde Akaryakıt Fiyatları

İstanbul (Avrupa):

Benzin: 62,60 TL

Motorin: 77,47 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul (Anadolu):

Benzin: 62,45 TL

Motorin: 77,32 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara:

Benzin: 63,57 TL

Motorin: 78,60 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir:

Benzin: 63,85 TL

Motorin: 78,87 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK