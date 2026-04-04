Türkiye'de elektrik ve doğal gazda beklenen zamlar, 4 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. BOTAŞ, artan maliyetleri ve uluslararası gelişmeleri gerekçe göstererek doğal gaz fiyatlarını artırdı ve kademeli tarife uygulamasına geçti.

Yeni uygulamada, illerin aylık ortalama tüketim miktarının yüzde 75'inden fazlasını kullanan konut aboneleri, tükettikleri gazın tamamını sübvansiyon veya destek olmadan ödeyecek. Kademe-2'ye giren abonelerin faturaları önceki aya göre yüzde 132 artış gösterecek. İlk etapta yaklaşık 2,5-3 milyon abone bu durumdan etkilenecek.

Nisan Ayı Doğal Gaz Tarifeleri (BOTAŞ)

Konut Kademe-1: 7 bin 772 TL'den 10 bin 625 TL'ye (%37 artış)

Konut Kademe-2: 7 bin 772 TL'den 18 bin TL'ye (%132 artış)

Sanayi Tarifesi: 15 bin TL'den 18 bin TL'ye (%20 artış)

Elektrik Santralları: 15 bin TL'den 18 bin TL'ye (%20 artış)

Ekmek Üreticileri: Sabit 10 bin 396 TL

Kademe-2'de yer alan aboneler ve sanayi kuruluşları, gazı 18 bin TL'den tüketecek. Bu fiyata dağıtım şirketlerinin payları ve vergiler ekleniyor; dolayısıyla kullanıcıya yansıyan birim fiyat daha yüksek olacak.

Enerji Bakanlığı yetkilileri, doğal gaz ve elektrikte devletin büyük destek sağladığını belirterek, 'Enerji desteği, ekonomik olarak doğru kesimlere yönlendirilmeli. Lüks tüketim desteklenmemeli' ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, kademe-2'deki konut abonelerinin faturalarının aylık 1000 TL'den 2 bin 500 TL'ye kadar çıkabileceğini öngörüyor. Önümüzdeki yıllarda uygulamada kademeli düşüşler ve farklılaştırmalar yapılacak, kademe-2'den etkilenen abone sayısı artabilecek.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK