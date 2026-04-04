Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Adıyaman'da hafta sonu ile birlikte yağışlı hava etkisini sürdürecek. Cumartesi günü kent merkezinde en düşük sıcaklığın 6, en yüksek sıcaklığın ise 18 derece olması bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklıkların 7 ila 17 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kent genelinde yarından itibaren hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla etkili olması beklenirken, yetkililer ani yağış, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İlçelerde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:
4 Nisan Cumartesi
Besni: 4/14 derece
Çelikhan: 2/10 derece
Gerger: 5/16 derece
Gölbaşı: 4/16 derece
Kahta: 4/16 derece
Samsat: 7/16 derece
Sincik: 3/11 derece
Tut: 4/14 derece
5 Nisan Pazar
Besni: 4/13 derece
Çelikhan: 3/11 derece
Gerger: 7/16 derece
Gölbaşı: 4/16 derece
Kahta: 4/16 derece
Samsat: 7/15 derece
Sincik: 3/11 derece
Tut: 5/14 derece
ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK
