Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklenirken yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilmeye başlandı. Bugün ve yarın parçalı bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da yağışların bir süre daha devam etmesinin beklendiği açıklandı.
Nisan ayının ilk gününde bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da 2 nisan günü yağışların devam edeceği açıklandı.
1 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 8/ 18 derece
Besni 6/ 13 derece
Çelikhan 0/11 derece
Gerger 6/15 derece
Gölbaşı 5/15 derece
Kahta 5/16 derece
Samsat 6/15 derece
Sincik 1/ 11 derece
Tut 6/13 derece
2 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 11/ 13 derece
Besni 8/ 9 derece
Çelikhan 6/10 derece
Gerger 8/10 derece
Gölbaşı 8/10 derece
Kahta 9/11 derece
Samsat 10/12 derece
Sincik 5/ 8 derece
Tut 8 /10 derece
Kaynak : PERRE
ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN