Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklenirken yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilmeye başlandı. Bugün ve yarın parçalı bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da yağışların bir süre daha devam etmesinin beklendiği açıklandı.

Nisan ayının ilk gününde bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da 2 nisan günü yağışların devam edeceği açıklandı.

1 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 8/ 18 derece

Besni 6/ 13 derece

Çelikhan 0/11 derece

Gerger 6/15 derece

Gölbaşı 5/15 derece

Kahta 5/16 derece

Samsat 6/15 derece

Sincik 1/ 11 derece

Tut 6/13 derece

2 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 11/ 13 derece

Besni 8/ 9 derece

Çelikhan 6/10 derece

Gerger 8/10 derece

Gölbaşı 8/10 derece

Kahta 9/11 derece

Samsat 10/12 derece

Sincik 5/ 8 derece

Tut 8 /10 derece

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN