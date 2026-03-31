Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-İz İlkokulu'nda bir öğrencinin meraklı sorusuyla filizlenen 'En Özel Misafirim' Projesi, özel ihtiyaçlı çocuklar ile akranlarını sevgi paydasında buluşturarak kapsayıcı eğitimin en güzel örneğini sergiliyor.

Cizre'de eğitim veren İsmail Ebul-İz İlkokulu, duvarları yıkan ve yüreklere dokunan bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Proje kapsamında, özel gereksinimli öğrenciler haftada üç gün boyunca belirlenen takvim dahilinde diğer sınıfları ziyaret ediyor. Bu buluşmalar sadece bir ziyaretten ibaret kalmıyor, öğrenciler birlikte oyunlar oynuyor, şarkılar söylüyor. Genel eğitim ortamlarında yapılan bu düzenlemelerle, engellerin fiziksel değil sadece zihinlerde olduğu bir kez daha kanıtlanıyor.

Uygulamanın çocuklar üzerinde anlamı ve duygusal bir etki bıraktığının altını çizen sınıf öğretmeni Hümeyra Yılmaz, 'Bu proje sadece bir etkinlik değil, bir vicdan eğitimidir. Özel yavrularımızın sosyal uyum ve bağımsız yaşam becerileri gelişirken, diğer öğrencilerimizin sosyal esnekliği ve empati yeteneği artıyor. Bir çocuğun özel ihtiyaçlı arkadaşının elini tutması, aslında ayrımcılığın olmadığı bir geleceğin inşasıdır'' dedi.

Okulu ziyaret ederek projeyi yerinde inceleyen Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, sınıflardaki sıcak atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gayirinal, projenin önemine dikkat çekerek, 'Diğer çocuklarımızın özel kardeşlerine karşı tutumlarının bu denli olumlu yönde değişmesi, projenin ne kadar doğru bir noktaya parmak bastığını gösteriyor. Başta fikir sahibi Hümeyra Yılmaz olmak üzere, tüm okul yönetimimize gönülden teşekkür ediyorum' diye konuştu.