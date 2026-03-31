Şanlıurfa'da sosyal medyada paylaşılan ve bir kadınla ilgili uygunsuz içerik barındırdığı belirlenen görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Valiliği, 30 Mart 2026'da sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler üzerine güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Yapılan inceleme ve teknik çalışmalar sonucunda olaya ilişkin şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.