Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklenirken yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilmeye başlandı.
Yarından itibaren ise yeni hafta da yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor.
31 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 4/ 16 derece
Besni 3/ 13 derece
Çelikhan -1/11 derece
Gerger 4/14 derece
Gölbaşı 2/15 derece
Kahta 4/16 derece
Samsat 6/16 derece
Sincik 0/ 10 derece
Tut 4/13 derece
1 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 7/ 18 derece
Besni 5/ 13 derece
Çelikhan 0/12 derece
Gerger 7/16 derece
Gölbaşı 5/15 derece
Kahta 6/18derece
Samsat 7/18 derece
Sincik 2/ 12 derece
Tut 6 /14 derece
Kaynak : PERRE