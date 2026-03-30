Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklenirken yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilmeye başlandı.

Yarından itibaren ise yeni hafta da yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

31 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 4/ 16 derece

Besni 3/ 13 derece

Çelikhan -1/11 derece

Gerger 4/14 derece

Gölbaşı 2/15 derece

Kahta 4/16 derece

Samsat 6/16 derece

Sincik 0/ 10 derece

Tut 4/13 derece

1 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 7/ 18 derece

Besni 5/ 13 derece

Çelikhan 0/12 derece

Gerger 7/16 derece

Gölbaşı 5/15 derece

Kahta 6/18derece

Samsat 7/18 derece

Sincik 2/ 12 derece

Tut 6 /14 derece

Kaynak : PERRE