Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 4,533 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı yüzde 0.86. 30 Mart 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 1.17 artış gösterdi.

İşte 30 Mart Pazartesi altın fiyatlarında son durum...

Altın (TL/GR)

6.472,38

22 Ayar Bilezik

6.035,58

Altın (ONS)

4.533,12

Cumhuriyet Altını

43.102,00

Yarım Altın

21.551,00

Çeyrek Altın

10.875,00

Gremse Altın

106.454,35

Ata Altın

43.912,42

Tam Altın

42.581,74

Has Altın

6.442,36

Kaynak : PERRE