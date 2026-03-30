Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 4,533 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı yüzde 0.86. 30 Mart 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 1.17 artış gösterdi.
İşte 30 Mart Pazartesi altın fiyatlarında son durum...
Altın (TL/GR)
6.472,38
22 Ayar Bilezik
6.035,58
Altın (ONS)
4.533,12
Cumhuriyet Altını
43.102,00
Yarım Altın
21.551,00
Çeyrek Altın
10.875,00
Gremse Altın
106.454,35
Ata Altın
43.912,42
Tam Altın
42.581,74
Has Altın
6.442,36
Kaynak : PERRE
