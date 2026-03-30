Adıyaman'da yürütülen kamu hizmetleri ve yatırımların ele alındığı Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya vali yardımcılarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, AFAD İl Müdürü ile TOKİ ve Emlak Konut yetkilileri katıldı.

Toplantıda, il genelinde devam eden çalışmalar çok yönlü olarak değerlendirildi. Bu kapsamda Adıyaman merkez, ilçe ve köylerinde yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim süreci devam eden kalıcı deprem konutları gündemin öncelikli başlıkları arasında yer aldı. Konutların teslim süreçleri, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum ayrıntılı şekilde ele alındı. Vatandaşların konutlara yerleşim sürecinin hızlandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu da değerlendirildi. Devam eden sağlık yatırımları, planlama aşamasındaki projeler ve sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınarak, hizmet kapasitesinin artırılmasına ilişkin başlıklar görüşüldü.

Eğitim alanında yürütülen faaliyetlerin de gündeme geldiği toplantıda, mevcut eğitim yatırımları, okul altyapıları ve planlanan projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ile ilgili kurumların yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Öte yandan, kamu hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan eksiklikler ve sahada tespit edilen aksaklıklar da toplantıda ele alındı. Bu kapsamda sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri görüşülerek, ilgili birimler arasında koordinasyonun artırılması ve hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ