Bakan Bayraktar, 2028 yılına kadar yapılacak yatırımlarla yıllık doğal gaz tüketiminin en az yüzde 20’sinin depolanabilir hale geleceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kış sezonu sonrası kısmen boşalan Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesisleri yeniden doldurulmaya başlandı. Halihazırda depoların doluluk oranı yüzde 71 seviyesine ulaşırken, tesislerin hem dolumu hem de kapasite artırım çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Silivri ve Tuz Gölü'nde Kapasite Artışı

Avrupa'nın denizlerdeki en büyük depolama tesisi unvanına sahip olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, şu an 4,6 milyar metreküp kapasiteyle hizmet veriyor. Bu kapasitenin 2028 yılında 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde ise 1,7 milyar metreküp olan mevcut kapasitenin, 2032 yılına kadar 8,5 milyar metreküpe yükseltilmesi planlanıyor.

"Depolarımızın Boş Kalmasını Önledik"

Bakan Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin değerlendirmesinde kış aylarından yüksek doluluk oranıyla çıkıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"LNG alım kapasitemizi önemli ölçüde artırarak doğal gaz depolarımızın boş kalmasını önledik. Bu nedenle, kış aylarından çıkmamıza rağmen doğal gaz depolarımız yüzde 71 seviyesinde dolu vaziyette. Dünyada yaşanan jeopolitik gerilimleri ve arz krizini yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. Olası küresel şokların etkilerini en aza indirmek adına depolarımızı yeniden tam kapasiteyle doldurmak üzere çalışıyoruz."

"Depolama Kapasitemizi 6,3 Milyar Metreküpe Çıkardık"

Yatırımların kesintisiz süreceğini vurgulayan Bayraktar, kapasite hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla Silivri ve Tuz Gölü'nde toplam depolama kapasitemizi 6,3 milyar metreküpe çıkardık. Depolama konusundaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yapacağımız yatırımlarla 2028 yılında, tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20’sini depolayabileceğiz."

HABER TEKHA