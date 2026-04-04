Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kent merkeziyle birlikte çevre illerde de hissedildi.

Sabah saatlerinde yaşanan deprem, kısa süreli paniğe neden olurken bazı vatandaşların tedbir amacıyla ev ve iş yerlerinden dışarı çıktığı öğrenildi. Sarsıntının ardından bölgede AFAD başta olmak üzere jandarma, emniyet ve ilgili kurum ekipleri saha tarama çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, deprem sonrası yaptığı açıklamada, Van'ın yanı sıra Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis'te de sarsıntının hissedildiğini belirterek, ekiplerin sahada incelemelerini sürdürdüğünü ifade etti. Bakan Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da olumsuzluk tespit edilmediğini kaydetti.

AFAD'dan yapılan açıklamada da deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

HABER: VAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

