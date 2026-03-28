Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklenirken yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilmeye başlandı. Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre bugün yağışların devam etmesinin beklendiği Adıyaman genelinde bugün güneşli bir havanın hakim olması beklenirken yarın haftanın son gününde kent genelinde yağışların etkili olmasının beklendiği açıklandı.
29 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 9/ 13 derece
Besni 8/ 10 derece
Çelikhan 3/9 derece
Gerger 8/11 derece
Gölbaşı 9/12 derece
Kahta 9/13 derece
Samsat 10/14 derece
Sincik 5/ 7 derece
Tut 7/10derece
30 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 8/ 14 derece
Besni 6/ 11 derece
Çelikhan 1/13 derece
Gerger 4/9 derece
Gölbaşı 8/13 derece
Kahta 9/14 derece
Samsat 8/15 derece
Sincik 5/ 7 derece
Tut 6 /11 derece
Kaynak : PERRE