Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklenirken yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilmeye başlandı. Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre bugün yağışların devam etmesinin beklendiği Adıyaman genelinde bugün güneşli bir havanın hakim olması beklenirken yarın haftanın son gününde kent genelinde yağışların etkili olmasının beklendiği açıklandı.

29 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 9/ 13 derece

Besni 8/ 10 derece

Çelikhan 3/9 derece

Gerger 8/11 derece

Gölbaşı 9/12 derece

Kahta 9/13 derece

Samsat 10/14 derece

Sincik 5/ 7 derece

Tut 7/10derece

30 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 8/ 14 derece

Besni 6/ 11 derece

Çelikhan 1/13 derece

Gerger 4/9 derece

Gölbaşı 8/13 derece

Kahta 9/14 derece

Samsat 8/15 derece

Sincik 5/ 7 derece

Tut 6 /11 derece

Kaynak : PERRE