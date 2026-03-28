27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında, Sümer Anaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Oyun Panayırı' adlı çocuk tiyatrosu, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun'un katılımıyla sahnelendi.

Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme Projesi' çerçevesinde gerçekleştirildi. Tiyatro gösterisi kapsamında, çocuklara dostluk, yardımlaşma, dürüstlük ve doğa sevgisi gibi temel değerler, masal ve kukla gösterileri aracılığıyla aktarıldı. Gösteri, veliler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Program sonunda, Adıyaman Okuyor Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren velilere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun tarafından takdim edildi. Ödül töreni, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Sümer Anaokulu yönetici ve öğretmenleri, tiyatronun hazırlanması ve sahnelenmesinde yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sanat yoluyla çocukların değerler eğitimine katkı sağlamaya devam edeceklerini duyurdu.

Etkinlik, öğrencilerin sanatsal gelişimlerini desteklemeyi, kültürel farkındalıklarını artırmayı ve okul öncesi dönemde değerler eğitimini pekiştirmeyi hedefleyen faaliyetler arasında yer aldı.

