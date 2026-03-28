Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik taşıma planlamasının sağlıklı, etkin ve amaca uygun şekilde yürütülmesini teminen toplantı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Pınar başkanlık etti. Toplantıya ayrıca ortaöğretim, temel eğitim ve özel eğitim kurumlarında görev yapan okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, taşımalı eğitim kapsamında yer alan öğrencilerin okullarına güvenli, zamanında ve düzenli bir şekilde ulaştırılmasına yönelik planlama süreçleri ele alındı. Öğrenci taşıma hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla mevcut uygulamalar değerlendirilirken, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

Görüşmeler kapsamında, taşıma güzergahlarının yeniden düzenlenmesi, öğrenci yoğunluğuna göre planlamaların güncellenmesi ve servis hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine yönelik öneriler paylaşıldı. Ayrıca, taşıma sürecinde karşılaşılabilecek muhtemel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm yolları değerlendirilerek, ilgili birimler arasında koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Toplantıda, taşımalı eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygun hareket edilmesi, öğrenci güvenliğinin öncelikli unsur olarak gözetilmesi ve tüm planlamaların titizlikle gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, okul idareleri ile ilgili birimler arasında iletişimin kesintisiz sürdürülmesi ve sürecin düzenli olarak takip edilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik taşıma planlamalarının, ilgili tüm paydaşların iş birliği ve koordinasyonu içerisinde yürütülmesi gerektiği belirtilirken, planlama sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

